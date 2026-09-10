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Головоломка "Карнавал животных"36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Головоломка "Карнавал животных"36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450

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Головоломка &quot;Карнавал животных&quot;36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450 - фото 1
Головоломка &quot;Карнавал животных&quot;36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450 - фото 2
Головоломка &quot;Карнавал животных&quot;36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450 - фото 3
Головоломка &quot;Карнавал животных&quot;36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Головоломка &quot;Карнавал животных&quot;36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450 - фото 1
  • Головоломка &quot;Карнавал животных&quot;36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450 - фото 2
  • Головоломка &quot;Карнавал животных&quot;36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450 - фото 3
  • Головоломка &quot;Карнавал животных&quot;36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
2 350 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392095
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
36 деталей, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х5
Вес, кг.
1

Описание товара Головоломка "Карнавал животных"36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450

Головоломка Карнавал животных предлагается вам вниманию благодаря своей неординарности развития мышления детей. Как правило, предназначена для маленьких детей. Сделана из дерева.

Отзывы о товаре Головоломка "Карнавал животных"36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
36 деталей, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Головоломка Карнавал животных предлагается вам вниманию благодаря своей неординарности развития мышления детей. Как правило, предназначена для маленьких детей. Сделана из дерева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Головоломка "Карнавал животных"36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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