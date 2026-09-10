Головоломка "Карнавал животных"36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%2 350 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392095
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
36 деталей, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х5
Вес, кг.
1
Описание товара Головоломка "Карнавал животных"36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450
Головоломка Карнавал животных предлагается вам вниманию благодаря своей неординарности развития мышления детей. Как правило, предназначена для маленьких детей. Сделана из дерева.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
36 деталей, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Головоломка Карнавал животных предлагается вам вниманию благодаря своей неординарности развития мышления детей. Как правило, предназначена для маленьких детей. Сделана из дерева.
Головоломка "Карнавал животных"36 дет.в коробке 24 фигурки, 2 кубика VIGA 50450 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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