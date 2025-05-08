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Юла-карусель с шариками 17 см в пакете 01323 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Юла-карусель с шариками 17 см в пакете 01323

20 Отзывы
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Юла-карусель с шариками 17 см в пакете 01323
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
599 руб.  1 292 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393593
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х17
Вес, г.
389

Описание товара Юла-карусель с шариками 17 см в пакете 01323

Особенность этой игрушки в её простом механизме запуска, отлаженным таким образом, что игрушка заводится от лёгкого прикосновения младенца. Сквозь прозрачный купол волчка можно наблюдать, как 2 вида разноцветных шариков движутся, словно на карусели, забавно подскакивая. Игрушка выполнена из качественного безопасного для крохи пластика, яркие цвета привлекают взгляд и учат концентрировать внимание ребёнка на предмете.

Отзывы о товаре Юла-карусель с шариками 17 см в пакете 01323

Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая юла! Ребенок в 8 месяцев сам нажимает на кнопку! Сил хватает. Может играть с ней подолгу. Из минусов- шарики достаточно громко перекатываются.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
юла красивая с шариками, при нажатии вращаются, ребятёнку понравится
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
игрушка хорошая, работает, крутится ,но доставлена совсем без упаковки
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла немного поцарапанная, как буд- то б\\у
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Жанат И.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Малышка очень довольна. сразу поняла,что с ней делать. игрушка супер. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
все работает ,внуку понравилась .
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая игрушка, ребёнок доволен, лёгкая, удобно держать в руках, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная Юла, шарики вертятся в разные стороны, кошка и ребенок в восторге)
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Алёна П.

Достоинства:


Комментарий:
Классная игрушка, ребенок заинтересован
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая карусель для детишек до года. Устойчивая, лёгкая. С очень удобной клавишей для маленькой ручки. Шарики внутри очень подвижные.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Анна Монова

Достоинства:


Комментарий:
прикольная, но мы пока только наблюдаем и хлопаем по ней а так для развития моторики норм
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Александра Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает. упакована хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Лариса Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мой внук смотрел на шарики внутри, с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
юла очень красивая ,легко нажимается, шарики крутятся .,ребенок радуется
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Наталья Ю.

Достоинства:


Комментарий:
красивая игрушка , интересная
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
игрушка хорошая, у других моих детей была такая уже, но упаковка пришла всё рваная.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Маргарита Ф.

Достоинства:


Комментарий:
юла супер, дети играют и им нравится
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка порвана. Игрушка исправн
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Евгения В.

Достоинства:


Комментарий:
Яркая,устойчивая,пластик прочный.Легкое нажатие- ребенок справится!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Особенность этой игрушки в её простом механизме запуска, отлаженным таким образом, что игрушка заводится от лёгкого прикосновения младенца. Сквозь прозрачный купол волчка можно наблюдать, как 2 вида разноцветных шариков движутся, словно на карусели, забавно подскакивая. Игрушка выполнена из качественного безопасного для крохи пластика, яркие цвета привлекают взгляд и учат концентрировать внимание ребёнка на предмете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая юла! Ребенок в 8 месяцев сам нажимает на кнопку! Сил хватает. Может играть с ней подолгу. Из минусов- шарики достаточно громко перекатываются.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
юла красивая с шариками, при нажатии вращаются, ребятёнку понравится
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
игрушка хорошая, работает, крутится ,но доставлена совсем без упаковки
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла немного поцарапанная, как буд- то б\\у
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Жанат И.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Малышка очень довольна. сразу поняла,что с ней делать. игрушка супер. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
все работает ,внуку понравилась .
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая игрушка, ребёнок доволен, лёгкая, удобно держать в руках, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная Юла, шарики вертятся в разные стороны, кошка и ребенок в восторге)
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Алёна П.

Достоинства:


Комментарий:
Классная игрушка, ребенок заинтересован
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая карусель для детишек до года. Устойчивая, лёгкая. С очень удобной клавишей для маленькой ручки. Шарики внутри очень подвижные.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Анна Монова

Достоинства:


Комментарий:
прикольная, но мы пока только наблюдаем и хлопаем по ней а так для развития моторики норм
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Александра Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает. упакована хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Лариса Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мой внук смотрел на шарики внутри, с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
юла очень красивая ,легко нажимается, шарики крутятся .,ребенок радуется
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Наталья Ю.

Достоинства:


Комментарий:
красивая игрушка , интересная
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
игрушка хорошая, у других моих детей была такая уже, но упаковка пришла всё рваная.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Маргарита Ф.

Достоинства:


Комментарий:
юла супер, дети играют и им нравится
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка порвана. Игрушка исправн
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Евгения В.

Достоинства:


Комментарий:
Яркая,устойчивая,пластик прочный.Легкое нажатие- ребенок справится!


Юла-карусель с шариками 17 см в пакете 01323 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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