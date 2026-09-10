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Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951

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Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951 - фото 1
Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951 - фото 2
Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мольберт
  • Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951 - фото 1
  • Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951 - фото 2
  • Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
4 530 руб.  6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417118
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Мольберт
Комплектация
двусторонняя доска-мольберт, набор мелков, губка для вытирания, маркер
Материал
дерево, пластик
Пол
унисекс
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х48х7
Вес, кг.
3.5

Описание товара Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951

Красочный деревянный мольберт с двумя рабочими поверхностями - черная для рисования мелом и белая магнитная поверхность для рисования маркерами. Под рабочими поверхностями находится панель с английским алфавитом, счетами и часами с подвижными стрелками.

Отзывы о товаре Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Мольберт
Комплектация
двусторонняя доска-мольберт, набор мелков, губка для вытирания, маркер
Материал
дерево, пластик
Пол
унисекс
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Красочный деревянный мольберт с двумя рабочими поверхностями - черная для рисования мелом и белая магнитная поверхность для рисования маркерами. Под рабочими поверхностями находится панель с английским алфавитом, счетами и часами с подвижными стрелками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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