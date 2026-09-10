Головоломка-лабиринт"Котенок"в коробке VIGA 50676
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%3 130 руб. 7 004 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392034
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х38х5
Вес, кг.
2.25
Описание товара Головоломка-лабиринт"Котенок"в коробке VIGA 50676
Эта настенная развивающая игрушка предлагает малышам, используя логику и навыки счета, правильно разместить цифры проведя их через лабиринт к нужной позиции. Цифры нужно разместить в соответствии с количеством рыбок-подсказок в конце каждой дорожки.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Эта настенная развивающая игрушка предлагает малышам, используя логику и навыки счета, правильно разместить цифры проведя их через лабиринт к нужной позиции. Цифры нужно разместить в соответствии с количеством рыбок-подсказок в конце каждой дорожки.
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