Колесо обозрения Stellar арт. 01977
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%1 630 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511435
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х31
Вес, кг.
1
Описание товара Колесо обозрения Stellar арт. 01977
Колесо обозрения - один из самых любимых и популярных аттракционов среди детей! Парк развлечений дома? Это вполне реально!. Наша новая игрушка порадует и развеселит вашего малыша, ведь она выглядит совсем как настоящее колесо обозрения. Веселый аттракцион запускается лёгким нажатием клавиши. В кабинках колеса обозрения кружатся под задорную музыку три фигурки симпатичных животных. Они легко вынимаются и могут составить крохе компанию и в другой игре. Игрушечный аттракцион идеально подходит для самостоятельной игры, он выполнен из безопасного материала и не имеет мелких деталей. Подробны
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Колесо обозрения - один из самых любимых и популярных аттракционов среди детей! Парк развлечений дома? Это вполне реально!. Наша новая игрушка порадует и развеселит вашего малыша, ведь она выглядит совсем как настоящее колесо обозрения. Веселый аттракцион запускается лёгким нажатием клавиши. В кабинках колеса обозрения кружатся под задорную музыку три фигурки симпатичных животных. Они легко вынимаются и могут составить крохе компанию и в другой игре. Игрушечный аттракцион идеально подходит для самостоятельной игры, он выполнен из безопасного материала и не имеет мелких деталей. Подробны
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