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Весы(дерево) в коробке VIGA 59691 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы(дерево) в коробке VIGA 59691

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Весы(дерево) в коробке VIGA 59691 - фото 1
Весы(дерево) в коробке VIGA 59691 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Весы(дерево) в коробке VIGA 59691 - фото 1
  • Весы(дерево) в коробке VIGA 59691 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 600 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392162
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х10
Вес, г.
625

Описание товара Весы(дерево) в коробке VIGA 59691

Деревянные весы-витрина вовлекут ребенка в увлекательную игру в качестве продавца и одновременно помогут формированию точности движений рук, а также будут способствовать развитию координации движений. Красочные весы будут также способствовать развитию воображения и фантазии, а также помогут освоить азы математики и счета. Древесина покрыта лаком и окрашена безопасными для ребенка красками в яркие цвета, которые порадуют любого пользователя.

Отзывы о товаре Весы(дерево) в коробке VIGA 59691




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянные весы-витрина вовлекут ребенка в увлекательную игру в качестве продавца и одновременно помогут формированию точности движений рук, а также будут способствовать развитию координации движений. Красочные весы будут также способствовать развитию воображения и фантазии, а также помогут освоить азы математики и счета. Древесина покрыта лаком и окрашена безопасными для ребенка красками в яркие цвета, которые порадуют любого пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весы(дерево) в коробке VIGA 59691 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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