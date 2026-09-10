Каталка на веревочке Курочка с цыплятами в коробке VIGA 50078
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Каталка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 250 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392031
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Каталка
Возраст
от 1.5 лет
Высота, см
36
Материал
дерево
Упаковка
коробка
Ширина, см
5.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х20х7
Вес, г.
525
Описание товара Каталка на веревочке Курочка с цыплятами в коробке VIGA 50078
Деревянная игрушка-каталка. Для ее изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Игрушка-каталка соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys.
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Бренд
Тип товара
Каталка
Возраст
от 1.5 лет
Высота, см
36
Материал
дерево
Упаковка
коробка
Ширина, см
5.3
Страна производитель
Китай
Деревянная игрушка-каталка. Для ее изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Игрушка-каталка соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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