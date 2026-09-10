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Набор игрушек на колесах "Ежики" 480558 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор игрушек на колесах "Ежики" 480558

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Набор игрушек на колесах &quot;Ежики&quot; 480558 - фото 3
Набор игрушек на колесах &quot;Ежики&quot; 480558 - фото 4
Набор игрушек на колесах &quot;Ежики&quot; 480558 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
  • Набор игрушек на колесах &quot;Ежики&quot; 480558 - фото 1
  • Набор игрушек на колесах &quot;Ежики&quot; 480558 - фото 2
  • Набор игрушек на колесах &quot;Ежики&quot; 480558 - фото 3
  • Набор игрушек на колесах &quot;Ежики&quot; 480558 - фото 4
  • Набор игрушек на колесах &quot;Ежики&quot; 480558 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
420 руб.  1 122 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393533
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Характеристики

Бренд
Нордпласт
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
14
Звуковые эффекты
нет
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х14
Вес, г.
417

Описание товара Набор игрушек на колесах "Ежики" 480558

Пирамидка-паровозик Ежики станет самой любимой игрушкой вашего ребенка. Складывайте, соединяйте и дайте волю своему воображению! В колючках каждого ежа прячется другой ежик, поменьше и симпатичнее предыдущего. Сцепляйте их между собой от папы к ребенку. Каждого ежика можно использовать как формочку для песка со своим индивидуальным рисунком. Игрушка развивает моторику, логическое мышление и социальные навыки у детей.

Отзывы о товаре Набор игрушек на колесах "Ежики" 480558




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Нордпласт
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
14
Звуковые эффекты
нет
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Пирамидка-паровозик Ежики станет самой любимой игрушкой вашего ребенка. Складывайте, соединяйте и дайте волю своему воображению! В колючках каждого ежа прячется другой ежик, поменьше и симпатичнее предыдущего. Сцепляйте их между собой от папы к ребенку. Каждого ежика можно использовать как формочку для песка со своим индивидуальным рисунком. Игрушка развивает моторику, логическое мышление и социальные навыки у детей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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