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Игрушка-каталка Stellar Гусеница с шариками (01391) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игрушка-каталка Stellar Гусеница с шариками (01391)

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Игрушка-каталка Stellar Гусеница с шариками (01391)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
890 руб.  1 564 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281838
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игрушки-каталки
Звуковые эффекты
да
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х11
Вес, г.
400

Описание товара Игрушка-каталка Stellar Гусеница с шариками (01391)

Каталка «Гусеница с шариками» будет всюду следовать за малышом, составляя ему компанию во время его первых прогулок. Очаровательная каталка с гусеницей, состоящей из 3-х бело-голубых шариков, перемещается на больших колёсах, внешняя сторона которых выполнена с прозрачными стенками, благодаря которым видно как внутри колёс подпрыгивают разноцветные шарики, сопровождая движение забавными звуками. К игрушке прикреплена верёвочка, за которую малышу будет удобно тянуть за собой каталку.

Отзывы о товаре Игрушка-каталка Stellar Гусеница с шариками (01391)




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игрушки-каталки
Звуковые эффекты
да
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Каталка «Гусеница с шариками» будет всюду следовать за малышом, составляя ему компанию во время его первых прогулок. Очаровательная каталка с гусеницей, состоящей из 3-х бело-голубых шариков, перемещается на больших колёсах, внешняя сторона которых выполнена с прозрачными стенками, благодаря которым видно как внутри колёс подпрыгивают разноцветные шарики, сопровождая движение забавными звуками. К игрушке прикреплена верёвочка, за которую малышу будет удобно тянуть за собой каталку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игрушка-каталка Stellar Гусеница с шариками (01391) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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