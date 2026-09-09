Игрушка-каталка Stellar Гусеница с шариками (01391)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%890 руб. 1 564 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 281838
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Звуковые эффекты
да
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х11
Вес, г.
400
Описание товара Игрушка-каталка Stellar Гусеница с шариками (01391)
Каталка «Гусеница с шариками» будет всюду следовать за малышом, составляя ему компанию во время его первых прогулок. Очаровательная каталка с гусеницей, состоящей из 3-х бело-голубых шариков, перемещается на больших колёсах, внешняя сторона которых выполнена с прозрачными стенками, благодаря которым видно как внутри колёс подпрыгивают разноцветные шарики, сопровождая движение забавными звуками. К игрушке прикреплена верёвочка, за которую малышу будет удобно тянуть за собой каталку.
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Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Звуковые эффекты
да
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Каталка «Гусеница с шариками» будет всюду следовать за малышом, составляя ему компанию во время его первых прогулок. Очаровательная каталка с гусеницей, состоящей из 3-х бело-голубых шариков, перемещается на больших колёсах, внешняя сторона которых выполнена с прозрачными стенками, благодаря которым видно как внутри колёс подпрыгивают разноцветные шарики, сопровождая движение забавными звуками. К игрушке прикреплена верёвочка, за которую малышу будет удобно тянуть за собой каталку.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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