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Каталка "Кроха" 77950 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Каталка "Кроха" 77950

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Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 1
Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 2
Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 3
Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 4
Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 5
Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 6
Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
  • Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 1
  • Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 2
  • Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 3
  • Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 4
  • Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 5
  • Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 6
  • Каталка &quot;Кроха&quot; 77950 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 820 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494261
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушки-каталки
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х30х29
Вес, кг.
2.2

Описание товара Каталка "Кроха" 77950

Каталка «Кроха» от компании «Полесье» - это отличный выбор для активного малыша. Игрушка имеет округлые формы, устойчивые широкие колеса, спинку, предотвращающую опрокидывание. Каталка выполнена из безопасного пластика, имеет необычный жизнерадостный дизайн. Игра с «Крохой» от компании «Полесье» способствует физическому развитию малыша, формированию ценности здорового образа жизни, получению положительных ярких эмоций.

Отзывы о товаре Каталка "Кроха" 77950




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушки-каталки
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Каталка «Кроха» от компании «Полесье» - это отличный выбор для активного малыша. Игрушка имеет округлые формы, устойчивые широкие колеса, спинку, предотвращающую опрокидывание. Каталка выполнена из безопасного пластика, имеет необычный жизнерадостный дизайн. Игра с «Крохой» от компании «Полесье» способствует физическому развитию малыша, формированию ценности здорового образа жизни, получению положительных ярких эмоций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Каталка "Кроха" 77950 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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