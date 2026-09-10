Игрушка-покатушка "Гусеница" Стеллар 01393
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%650 руб. 1 377 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393553
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
11.5
Звуковые эффекты
да
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х11
Вес, г.
300
Описание товара Игрушка-покатушка "Гусеница" Стеллар 01393
Игрушка-покатушка «Гусеница», несомненно, понравится каждому малышу. Ребенок будет с большим удовольствием играть с нашей игрушкой-покатушкой, которая выполнена в виде симпатичной гусенички в приятных ярких цветах. Для того чтобы гусеничка покатилась вперед, ее необходимо поставить на ровную поверхность и нажать сверху. Запуская гусеничку, ребенок увидит логическую связь между приложенным усилием и результатом своих действий. А догоняя покатушку, малыш приобретет ловкость и уверенность в своих движениях.
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Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
11.5
Звуковые эффекты
да
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
11.5
Страна производитель
Китай
Игрушка-покатушка «Гусеница», несомненно, понравится каждому малышу. Ребенок будет с большим удовольствием играть с нашей игрушкой-покатушкой, которая выполнена в виде симпатичной гусенички в приятных ярких цветах. Для того чтобы гусеничка покатилась вперед, ее необходимо поставить на ровную поверхность и нажать сверху. Запуская гусеничку, ребенок увидит логическую связь между приложенным усилием и результатом своих действий. А догоняя покатушку, малыш приобретет ловкость и уверенность в своих движениях.
Игрушка-покатушка "Гусеница" Стеллар 01393 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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