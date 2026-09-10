Каталка "Улиточка" Стеллар 01934

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Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
970 руб.
1 445
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393550
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Каталка «Улиточка» станет любимым другом вашего малыша, неизменно сопровождая и развлекая его на всех прогулках. У игрушки очень удобная ручка-толкатель, держась за которую ребенок сможет еще смелее ходить, уверенно держать равновесие. Во время движения у каталки вращается прозрачный домик-шар, в котором скачут разноцветные шарики, три больших и один маленький — мигающий разноцветными огоньками. Они весело прыгают и стучат, вызывая настоящий восторг у маленького непоседы. Особое внимание ребенка привлекут движущиеся рожки на голове «Улиточки», а разноцветные колесики каталки помогут малышу научиться различать цвета. Игрушка выполнена из прочного и безопасного пластика, легко моется и удобна в хранении.
Каталка «Улиточка» станет любимым другом вашего малыша, неизменно сопровождая и развлекая его на всех прогулках. У игрушки очень удобная ручка-толкатель, держась за которую ребенок сможет еще смелее ходить, уверенно держать равновесие. Во время движения у каталки вращается прозрачный домик-шар, в котором скачут разноцветные шарики, три больших и один маленький — мигающий разноцветными огоньками. Они весело прыгают и стучат, вызывая настоящий восторг у маленького непоседы. Особое внимание ребенка привлекут движущиеся рожки на голове «Улиточки», а разноцветные колесики каталки помогут малышу научиться различать цвета. Игрушка выполнена из прочного и безопасного пластика, легко моется и удобна в хранении.
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