Дрель электрическая Bosch GBM 6 RE (0.601.472.600) безударная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
350 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36338
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
350 Вт
Комплектация
дрель, быстрозажимной патрон, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр патрона
10 мм
Максимальный крутящий момент
12.3
Макс. диаметр сверления (дерево)
15
Макс. частота вращения шпинделя
4000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Питание
от сети
Ширина, см
6.6
Высота, см
23.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х7
Вес, кг.
1.47
Описание товара Дрель электрическая Bosch GBM 6 RE (0.601.472.600) безударная
Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600 компактный и легкий инструмент с высокой скоростью сверления. Электронная система обеспечивает плавный пуск и более точную работу. Новая конструкция дрели отличается поворотным блоком щеток и металлической стойкой подшипника.
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Теги товара: быстрозажимные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
350 Вт
Комплектация
дрель, быстрозажимной патрон, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр патрона
10 мм
Максимальный крутящий момент
12.3
Макс. диаметр сверления (дерево)
15
Макс. частота вращения шпинделя
4000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Питание
от сети
Развернуть
Ширина, см
6.6
Высота, см
23.1
Страна производитель
Китай
Дрель Bosch GBM 6 RE 0.601.472.600 компактный и легкий инструмент с высокой скоростью сверления. Электронная система обеспечивает плавный пуск и более точную работу. Новая конструкция дрели отличается поворотным блоком щеток и металлической стойкой подшипника.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу
Теги товара: быстрозажимные
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Теги товара: быстрозажимные
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