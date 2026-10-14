Дрель Sturm! ID2145P
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрель безударная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 93280
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 090 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
1.8
Описание товара Дрель Sturm! ID2145P
питание - от сети, мощность - 450 Вт
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С двумя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С быстрой зарядкой, С отпечатком пальца на экране, 120 Гц, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные
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питание - от сети, мощность - 450 Вт
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С двумя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С быстрой зарядкой, С отпечатком пальца на экране, 120 Гц, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С двумя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С быстрой зарядкой, С отпечатком пальца на экране, 120 Гц, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные
Дрель Sturm! ID2145P - по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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