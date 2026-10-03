Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
В наличии
Код товара: 750897
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
2.5
Описание товара Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс
Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ)
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессион...
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, без АКБ, Профессионал (D...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитДрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12x2Li-F (1x1,5 Ah)
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитГравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором 172 предмета
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитБесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шурупов...
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитДрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРМ2
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитВинтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная у...
Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс - стоимость товара 3670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс