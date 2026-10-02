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Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором 172 предмета купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором 172 предмета

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Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором 172 предмета
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гравер
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Тип патрона
цанговый
Ударный механизм
нет
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором 172 предмета
3 760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гравер
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
гравер, набор насадок (172 предмета), кейс
Тип патрона
цанговый
Макс. диаметр патрона
3.2 мм
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Питание
от сети
Ширина, см
8
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х28х7
Вес, г.
583

Описание товара Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором 172 предмета

Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором предназначен для выполнения широкого спектра задач: резки, шлифования, полировки, гравирования - все зависит от установленной оснастки. Скорость вращения шпинделя регулируется, что позволяет выбрать оптимальный режим работы под материал с конкретной плотностью. Комплект поставляется в удобном транспортировочном боксе.



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Теги товара: Безударные

Отзывы о товаре Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором 172 предмета




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гравер
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
гравер, набор насадок (172 предмета), кейс
Тип патрона
цанговый
Макс. диаметр патрона
3.2 мм
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Питание
от сети
Развернуть
Ширина, см
8
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Описание
Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором предназначен для выполнения широкого спектра задач: резки, шлифования, полировки, гравирования - все зависит от установленной оснастки. Скорость вращения шпинделя регулируется, что позволяет выбрать оптимальный режим работы под материал с конкретной плотностью. Комплект поставляется в удобном транспортировочном боксе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные


Теги товара: Безударные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором 172 предмета - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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