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Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696223
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121)
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, коробка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
195x170x65 мм
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
22х19х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121)

Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-121 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Обладает высоким крутящим моментом и надежностью благодаря оптимальному подбору параметров двигателя. Быстрозажимной одномуфтовый патрон – для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Подсветка рабочего места создает удобство при работе в условиях недостаточного освещения . Производительный двигатель в ЗУБР Профессионал DL-121 Высокий крутящий момент Одномуфтовый компактный патрон Широкий диапазон крутящего момента с правильным шагом Электронный реверс Двухсторонний редуктор с блокировкой шпинделя и улучшенным механизмом переключения Яркая LED-подсветка Электронный выключатель с полным контролем над инструментом Мягкие накладки в местах хвата Дрель-шуруповерт Бита (PH; PZ) Инструкции по безопасности Руководство по эксплуатации Коробка Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, коробка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
195x170x65 мм
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-121 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Обладает высоким крутящим моментом и надежностью благодаря оптимальному подбору параметров двигателя. Быстрозажимной одномуфтовый патрон – для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Подсветка рабочего места создает удобство при работе в условиях недостаточного освещения . Производительный двигатель в ЗУБР Профессионал DL-121 Высокий крутящий момент Одномуфтовый компактный патрон Широкий диапазон крутящего момента с правильным шагом Электронный реверс Двухсторонний редуктор с блокировкой шпинделя и улучшенным механизмом переключения Яркая LED-подсветка Электронный выключатель с полным контролем над инструментом Мягкие накладки в местах хвата Дрель-шуруповерт Бита (PH; PZ) Инструкции по безопасности Руководство по эксплуатации Коробка Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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