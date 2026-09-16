Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121)
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-121 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Обладает высоким крутящим моментом и надежностью благодаря оптимальному подбору параметров двигателя. Быстрозажимной одномуфтовый патрон – для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Подсветка рабочего места создает удобство при работе в условиях недостаточного освещения . Производительный двигатель в ЗУБР Профессионал DL-121 Высокий крутящий момент Одномуфтовый компактный патрон Широкий диапазон крутящего момента с правильным шагом Электронный реверс Двухсторонний редуктор с блокировкой шпинделя и улучшенным механизмом переключения Яркая LED-подсветка Электронный выключатель с полным контролем над инструментом Мягкие накладки в местах хвата Дрель-шуруповерт Бита (PH; PZ) Инструкции по безопасности Руководство по эксплуатации Коробка Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессионал (DL-121)