Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-18-0 26141 с бесщеточным двигателем предназначена для сверления отверстий, закручивания и откручивания резьбового крепежа. Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 25 мм, в металле — 13 мм. Величина крутящего момента достигает 50 Н·м, что позволяет эффективно решать поставленные задачи.
Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Преимущества
- Надежность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и не требует сложного обслуживания.
- Быстрая замена оснастки — производитель предусмотрел функцию блокировки шпинделя, одномуфтовый патрон удобен для установки оснастки одной рукой.
- Удобная настройка рабочих параметров — частота вращения регулируется в диапазоне 0-500 и 0-1700 об/мин для работы с крепежом и сверления соответственно.
- Настройка крутящего момента — 18+1 ступень регулировки позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от типа крепежа и плотности материала.
- Высокая точность выполняемых работ — тормоз свободного выбега позволяет мгновенно остановить вращение шпинделя после выключения и избежать перетягивания крепежа.
- LED-подсветка рабочей зоны — дрелью-шуруповертом удобно работать в условиях слабой освещенности.
- Реверс — функция обратного вращения позволяет работать с болтами и гайками, имеющими левую резьбу, а также быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
- Универсальность — инструмент совместим с любым Li-Ion аккумулятором и зарядным устройством единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Небольшой вес 1,56 кг (вместе с установленным аккумулятором) — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
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Теги товара: Двухскоростные
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-18-0 26141 с бесщеточным двигателем предназначена для сверления отверстий, закручивания и откручивания резьбового крепежа. Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 25 мм, в металле — 13 мм. Величина крутящего момента достигает 50 Н·м, что позволяет эффективно решать поставленные задачи.
Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Преимущества
- Надежность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и не требует сложного обслуживания.
- Быстрая замена оснастки — производитель предусмотрел функцию блокировки шпинделя, одномуфтовый патрон удобен для установки оснастки одной рукой.
- Удобная настройка рабочих параметров — частота вращения регулируется в диапазоне 0-500 и 0-1700 об/мин для работы с крепежом и сверления соответственно.
- Настройка крутящего момента — 18+1 ступень регулировки позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от типа крепежа и плотности материала.
- Высокая точность выполняемых работ — тормоз свободного выбега позволяет мгновенно остановить вращение шпинделя после выключения и избежать перетягивания крепежа.
- LED-подсветка рабочей зоны — дрелью-шуруповертом удобно работать в условиях слабой освещенности.
- Реверс — функция обратного вращения позволяет работать с болтами и гайками, имеющими левую резьбу, а также быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
- Универсальность — инструмент совместим с любым Li-Ion аккумулятором и зарядным устройством единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Небольшой вес 1,56 кг (вместе с установленным аккумулятором) — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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