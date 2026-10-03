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Дрель безударная Makita M6002B 450Вт патрон:быстрозажимной реверс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель безударная Makita M6002B 450Вт патрон:быстрозажимной реверс

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 
В наличии
Код товара: 750895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель безударная Makita M6002B 450Вт патрон:быстрозажимной реверс
3 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Вес, кг.
1.9

Описание товара Дрель безударная Makita M6002B 450Вт патрон:быстрозажимной реверс

Дрель безударная Makita M6002B 450Вт патрон:быстрозажимной реверс



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Отзывы о товаре Дрель безударная Makita M6002B 450Вт патрон:быстрозажимной реверс




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Характеристики
Бренд
Makita
Описание
Дрель безударная Makita M6002B 450Вт патрон:быстрозажимной реверс


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель безударная Makita M6002B 450Вт патрон:быстрозажимной реверс - данный товар вы можете купить по цене 3830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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