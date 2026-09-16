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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 11
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697754
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ)
4 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
29х25х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BORT BAB-21S – надежный и компактный инструмент, идеально подходящий для домашних мастеров. Эта модель разработана с применением современных технологий и обладает всеми необходимыми характеристиками для выполнения широкого спектра задач.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BORT BAB-21S – надежный и компактный инструмент, идеально подходящий для домашних мастеров. Эта модель разработана с применением современных технологий и обладает всеми необходимыми характеристиками для выполнения широкого спектра задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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