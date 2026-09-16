Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CDS-40-21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
В наличии
Код товара: 712511
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 300 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
14
Длина, м
21
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х14
Вес, кг.
2.12
Описание товара Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CDS-40-21)
Компактная и недорогая дрель-шуруповерт ударная STEHER предназначена для сверления и закручивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки. Применяется для сверления отверстий в материалах разной плотности (используя соответствующий инструмент), сборки или разборки конструкций с резьбовыми соединениями (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7...
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ)
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (Д...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитДрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимно...
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитВинтоверт ударный ЗУБР 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный...
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитБесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS)...
-
В наличииЦена 5 150 руб.1288 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (ДШ-40-21...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без А...
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), ударная (...
-
В наличииЦена 5 430 руб.1358 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (...
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ...
Бренд
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
14
Длина, м
21
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Компактная и недорогая дрель-шуруповерт ударная STEHER предназначена для сверления и закручивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки. Применяется для сверления отверстий в материалах разной плотности (используя соответствующий инструмент), сборки или разборки конструкций с резьбовыми соединениями (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CDS-40-21) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CDS-40-21)