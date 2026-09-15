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Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 26
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 27
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
21
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 3
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  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 27
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640582
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22)
4 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт - 1 шт, аккумулятор - 2 шт, быстрозарядное устройство - 1 шт, бита 50 мм, PH, PZ, - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт, инструкция по безопасности - 1 шт, кейс – 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
21
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
275x242x82 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х10
Вес, кг.
2.3

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22)

Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-125-22 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Высокий крутящий момент позволяет использовать инструмент для широкого спектра крепежа вплоть до 6 мм. Бесключевой одномуфтовый патрон обеспечивает высокую скорость замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Рукоятка с противоскользящей накладкой помогает лучше контролировать инструмент в процессе работы. Два аккумулятора в комплекте способствуют продолжительной работе без простоев . Высокий крутящий момент – для широкого спектра крепежа до 6 мм Бесключевой одномуфтовый патрон – быстрая замена оснастки Электронный тормоз двигателя – исключает выбег при остановке Функция реверса – для легкого выведения застрявшего в материале сверла Регулировка крутящего момента – для широкого спектра применения Многофункциональный выключатель – управление всеми режимами работы двигателя Встроенная подсветка – для комфортной работы при слабом освещении Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват инструмента Магнитный держатель для бит – биты всегда под рукой Быстрозарядное интеллектуальное устройство – для бережной и полной зарядки аккумулятора Два аккумулятора в комплекте ЗУБР ДШЛ-125-22 – для продолжительной работы без простоев Единая аккумуляторная система С1-12 В – для применения с множеством инструментов Кейс в комплекте – для надежного хранения и переноски инструмента Дрель-шуруповерт Аккумулятор – 2 шт. Быстрозарядное устройство Бита 50 мм (PH, PZ) Руководство по эксплуатации Кейс



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт - 1 шт, аккумулятор - 2 шт, быстрозарядное устройство - 1 шт, бита 50 мм, PH, PZ, - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт, инструкция по безопасности - 1 шт, кейс – 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
21
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
275x242x82 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-125-22 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Высокий крутящий момент позволяет использовать инструмент для широкого спектра крепежа вплоть до 6 мм. Бесключевой одномуфтовый патрон обеспечивает высокую скорость замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Рукоятка с противоскользящей накладкой помогает лучше контролировать инструмент в процессе работы. Два аккумулятора в комплекте способствуют продолжительной работе без простоев . Высокий крутящий момент – для широкого спектра крепежа до 6 мм Бесключевой одномуфтовый патрон – быстрая замена оснастки Электронный тормоз двигателя – исключает выбег при остановке Функция реверса – для легкого выведения застрявшего в материале сверла Регулировка крутящего момента – для широкого спектра применения Многофункциональный выключатель – управление всеми режимами работы двигателя Встроенная подсветка – для комфортной работы при слабом освещении Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват инструмента Магнитный держатель для бит – биты всегда под рукой Быстрозарядное интеллектуальное устройство – для бережной и полной зарядки аккумулятора Два аккумулятора в комплекте ЗУБР ДШЛ-125-22 – для продолжительной работы без простоев Единая аккумуляторная система С1-12 В – для применения с множеством инструментов Кейс в комплекте – для надежного хранения и переноски инструмента Дрель-шуруповерт Аккумулятор – 2 шт. Быстрозарядное устройство Бита 50 мм (PH, PZ) Руководство по эксплуатации Кейс


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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