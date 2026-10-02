Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРМ2
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Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб.
В наличии
Код товара: 346683
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Комплектация
дрель, ключ патрона, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, упаковка
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
27
Высота, см
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х8
Вес, кг.
2.4
Описание товара Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРМ2
Незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь и т. д.). Производительная дрель с качественным кулачковым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией на подшипниках лучший подарок мастеру. Функция сверления с ударом, широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная дополнительная рукоятка все, что нужно для качественной работы
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Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Комплектация
дрель, ключ патрона, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, упаковка
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
27
Развернуть
Высота, см
7.5
Страна производитель
Китай
Незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь и т. д.). Производительная дрель с качественным кулачковым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией на подшипниках лучший подарок мастеру. Функция сверления с ударом, широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная дополнительная рукоятка все, что нужно для качественной работы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРМ2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3870 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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