Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр сверления дерева
20
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб.
В наличии
Код товара: 93468
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 280 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
Дрель, рукоятка дополнительная, глубиномер, ключ патрона, кейс, руководство по эксплуатации
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
1
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
20
Макс. диаметр сверления дерева
20
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
48000
Реверс
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х28х9
Вес, кг.
3.1
Описание товара Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2
питание - от сети, мощность - 780 Вт
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Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
Дрель, рукоятка дополнительная, глубиномер, ключ патрона, кейс, руководство по эксплуатации
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
1
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
20
Макс. диаметр сверления дерева
20
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Развернуть
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
48000
Реверс
да
Страна производитель
Китай
питание - от сети, мощность - 780 Вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРКМ2 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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