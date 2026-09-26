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Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1000ЭР ударная (57.1.3.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1000ЭР ударная (57.1.3.00)

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Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1000ЭР ударная (57.1.3.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность
1000 Вт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
ключевой
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
4 210 руб.  6 826 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33663
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность
1000 Вт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка / ограничитель глубины сверления.
Тип патрона
ключевой
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. количество ударов в минуту
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х9
Вес, кг.
3.5

Описание товара Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1000ЭР ударная (57.1.3.00)

ударная дрель-шуруповерт, мощность 1000 Вт, ключевой патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 2.8 кг



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Отзывы о товаре Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1000ЭР ударная (57.1.3.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность
1000 Вт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка / ограничитель глубины сверления.
Тип патрона
ключевой
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. количество ударов в минуту
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
ударная дрель-шуруповерт, мощность 1000 Вт, ключевой патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 2.8 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1000ЭР ударная (57.1.3.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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