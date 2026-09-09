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Дрель Makita DP2010 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель Makita DP2010

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Дрель Makita DP2010 - фото 1
Дрель Makita DP2010 - фото 2
Дрель Makita DP2010 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель
  • Дрель Makita DP2010 - фото 1
  • Дрель Makita DP2010 - фото 2
  • Дрель Makita DP2010 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265704
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Дрель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Дрель Makita DP2010

Дрель Makita DP2010 оснащена надежным ключевым патроном. Ограничитель глубины позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия. Обрезиненная рукоятка способствует комфортной работе пользователя.



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Отзывы о товаре Дрель Makita DP2010




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Дрель
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель Makita DP2010 оснащена надежным ключевым патроном. Ограничитель глубины позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия. Обрезиненная рукоятка способствует комфортной работе пользователя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
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Доставка
Отзывы


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