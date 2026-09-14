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Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс

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Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 1
Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 2
Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 3
Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 4
Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 5
Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 6
Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 7
Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель
Мощность
630 Вт
Пылесборник
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
  • Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 1
  • Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 2
  • Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 3
  • Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 4
  • Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 5
  • Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 6
  • Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 7
  • Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727671
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Дрель
Мощность
630 Вт
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Комплектация
Дрель; Быстрозажимной патрон; Ограничитель глубины сверления
Тип патрона
быстрозажимной
Блокировка кнопки включения
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Мин. диаметр патрона,
1.5 мм
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Дополнительная рукоятка
нет
Габариты без упаковки
271 x 66 x 209 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс

Дрель Makita — это надежный и мощный инструмент, который станет отличным помощником для выполнения различных задач как в домашней мастерской, так и на профессиональной стройке. Несмотря на отсутствие кейса, эта дрель впечатляет своей функциональностью и эргономичностью. С весом всего 1,6 кг она удобна для длительной работы, не вызывая излишней усталости. Дрель оснащена одной скоростью работы, что упрощает управление и делает её подходящей для стандартных операций сверления. Максимальный диаметр быстрозажимного патрона составляет 13 мм, что отлично сочетается с возможностью сверления деревянных материалов до 30 мм и металлических до 13 мм. Минимальный диаметр патрона — 1.5 мм, что позволяет использовать её с самыми разнообразными сверлами. Наличие реверса делает инструмент удобным для удаления застрявших сверл и работ, требующих переключения направлений вращения. Быстрозажимной патрон позволяет легко и быстро менять сверла без использования дополнительных инструментов. Для безопасности и удобства в работе предусмотрена блокировка кнопки включения, что помогает избежать случайных запусков. Отсутствие дополнительной рукоятки и пылесборника делает дрель легкой и простой в использовании, особенно в условиях ограниченного пространства. Дрель Makita — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и эргономичность в каждом инструменте.



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Отзывы о товаре Дрель безударная Makita DP4021 630Вт патрон:быстрозажимной реверс




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Дрель
Мощность
630 Вт
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Комплектация
Дрель; Быстрозажимной патрон; Ограничитель глубины сверления
Тип патрона
быстрозажимной
Блокировка кнопки включения
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Мин. диаметр патрона,
1.5 мм
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Дополнительная рукоятка
нет
Габариты без упаковки
271 x 66 x 209 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель Makita — это надежный и мощный инструмент, который станет отличным помощником для выполнения различных задач как в домашней мастерской, так и на профессиональной стройке. Несмотря на отсутствие кейса, эта дрель впечатляет своей функциональностью и эргономичностью. С весом всего 1,6 кг она удобна для длительной работы, не вызывая излишней усталости. Дрель оснащена одной скоростью работы, что упрощает управление и делает её подходящей для стандартных операций сверления. Максимальный диаметр быстрозажимного патрона составляет 13 мм, что отлично сочетается с возможностью сверления деревянных материалов до 30 мм и металлических до 13 мм. Минимальный диаметр патрона — 1.5 мм, что позволяет использовать её с самыми разнообразными сверлами. Наличие реверса делает инструмент удобным для удаления застрявших сверл и работ, требующих переключения направлений вращения. Быстрозажимной патрон позволяет легко и быстро менять сверла без использования дополнительных инструментов. Для безопасности и удобства в работе предусмотрена блокировка кнопки включения, что помогает избежать случайных запусков. Отсутствие дополнительной рукоятки и пылесборника делает дрель легкой и простой в использовании, особенно в условиях ограниченного пространства. Дрель Makita — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и эргономичность в каждом инструменте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, ударные по бетону, ударные 1000 вт
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