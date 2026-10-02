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Дрель Зубр ЗДМ-1200 РММ2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель Зубр ЗДМ-1200 РММ2

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Дрель Зубр ЗДМ-1200 РММ2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель безударная
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель Зубр ЗДМ-1200 РММ2
7 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель безударная
Комплектация
дрель-миксер, дополнительная рукоятка, ключ патрона, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
16 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
35
Высота, см
9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х10
Вес, кг.
5

Описание товара Дрель Зубр ЗДМ-1200 РММ2

Лидер по соотношению мощность/удобство при сверлении отверстий в различных материалах, а также перемешивании жидких растворов ЛКМ. Профессиональный инструмент, каким он должен быть: крепкий, надежный и удобный в работе ЗУБР сделано для Вас



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Отзывы о товаре Дрель Зубр ЗДМ-1200 РММ2




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель безударная
Комплектация
дрель-миксер, дополнительная рукоятка, ключ патрона, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
16 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
35
Высота, см
9.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Лидер по соотношению мощность/удобство при сверлении отверстий в различных материалах, а также перемешивании жидких растворов ЛКМ. Профессиональный инструмент, каким он должен быть: крепкий, надежный и удобный в работе ЗУБР сделано для Вас


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель Зубр ЗДМ-1200 РММ2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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