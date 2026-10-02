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Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной

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Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Питание
от сети
  • Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной
7 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Комплектация
дрель, бита, документация, отвертка D-58833, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
20.6
Высота, см
6.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х9
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной

Двухскоростной шуруповерт MAKITA DF0300X1 применяется при сборке мебели, операций с крепежом на различных конструкциях и при проведении монтажных работ. При мощности 320 Вт обладает крутящим моментом 56 Н*м. Он имеет 20+1 ступеней момента, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант при выполнении операций. Предусмотрена функция «сверление». Здесь используется быстрозажимной патрон, обеспечивающий быструю смену оснастки. Число оборотов на второй скорости достигает 1500 за минуту. Может использоваться для сверления различных материалов, в том числе дерева, в котором можно сверлить отверстия максимальным диаметром 25 мм. Диаметр отверстий в стали может быто до 10 мм. Шуруповерт MAKITA DF0300X1 имеет на корпусе кнопку, с помощью которой можно регулировать число оборотов. Предусмотрена функция реверса. Предусмотрена двойная защитная изоляция, обеспечивающая безопасность при эксплуатации инструмента. Его эргономичная конструкция и прочная прорезиненная рукоять обеспечивают надежное удержание шуруповерта.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Комплектация
дрель, бита, документация, отвертка D-58833, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
20.6
Высота, см
6.7
Страна производитель
Китай
Описание
Двухскоростной шуруповерт MAKITA DF0300X1 применяется при сборке мебели, операций с крепежом на различных конструкциях и при проведении монтажных работ. При мощности 320 Вт обладает крутящим моментом 56 Н*м. Он имеет 20+1 ступеней момента, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант при выполнении операций. Предусмотрена функция «сверление». Здесь используется быстрозажимной патрон, обеспечивающий быструю смену оснастки. Число оборотов на второй скорости достигает 1500 за минуту. Может использоваться для сверления различных материалов, в том числе дерева, в котором можно сверлить отверстия максимальным диаметром 25 мм. Диаметр отверстий в стали может быто до 10 мм. Шуруповерт MAKITA DF0300X1 имеет на корпусе кнопку, с помощью которой можно регулировать число оборотов. Предусмотрена функция реверса. Предусмотрена двойная защитная изоляция, обеспечивающая безопасность при эксплуатации инструмента. Его эргономичная конструкция и прочная прорезиненная рукоять обеспечивают надежное удержание шуруповерта.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной - стоимость товара 7480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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