Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF0300X1 320Вт патрон:быстрозажимной
Двухскоростной шуруповерт MAKITA DF0300X1 применяется при сборке мебели, операций с крепежом на различных конструкциях и при проведении монтажных работ. При мощности 320 Вт обладает крутящим моментом 56 Н*м. Он имеет 20+1 ступеней момента, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант при выполнении операций. Предусмотрена функция «сверление». Здесь используется быстрозажимной патрон, обеспечивающий быструю смену оснастки. Число оборотов на второй скорости достигает 1500 за минуту. Может использоваться для сверления различных материалов, в том числе дерева, в котором можно сверлить отверстия максимальным диаметром 25 мм. Диаметр отверстий в стали может быто до 10 мм. Шуруповерт MAKITA DF0300X1 имеет на корпусе кнопку, с помощью которой можно регулировать число оборотов. Предусмотрена функция реверса. Предусмотрена двойная защитная изоляция, обеспечивающая безопасность при эксплуатации инструмента. Его эргономичная конструкция и прочная прорезиненная рукоять обеспечивают надежное удержание шуруповерта.
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Теги товара: Двухскоростные
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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