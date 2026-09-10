Дрель электрическая Makita HP1640K ударная
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Характеристики
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
680 Вт
Тип патрона
кулачковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%8 070 руб. 8 572 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33577
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
680 Вт
В кейсе
да
Тип патрона
кулачковый
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. количество ударов в минуту
44800
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х9
Вес, кг.
3.2
Описание товара Дрель электрическая Makita HP1640K ударная
ударная дрель, мощность 680 Вт, ключевой патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 1.8 кг
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Теги товара: для бруса, мощные, ударные по бетону
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Бренд
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
680 Вт
В кейсе
да
Тип патрона
кулачковый
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. количество ударов в минуту
44800
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
ударная дрель, мощность 680 Вт, ключевой патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 1.8 кг
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, быстрозажимные, по металлу, реверсивные
Теги товара: для бруса, мощные, ударные по бетону
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Теги товара: для бруса, мощные, ударные по бетону
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