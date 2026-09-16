Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная
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Характеристики
Описание товара Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная
Технические характеристики Bosch GSB 1600 RE БЗП (0601218121) Количество скоростей 1 Максимальный диаметр патрона 13 мм Питание от сети Мощность, Вт 700 Вт 701 Вт Тип патрона быстрозажимной Вес 1.9 кг Тип сверления с ударом Максимальный диаметр сверления в бетоне 16 мм Максимальный диаметр сверления в стали 12 мм Максимальный диаметр сверления в дереве 30 мм Все характеристики Технические характеристики Bosch GSB 1600 RE БЗП (0601218121) Рабочие параметры Тип сверления с ударом Количество скоростей 1 Максимальный диаметр сверления в бетоне 16 мм Максимальный диаметр сверления в стали 12 мм Максимальный диаметр сверления в дереве 30 мм Максимальные обороты 3000 об/мин Максимальная частота ударов 26270 уд/мин Максимальный диаметр патрона 13 мм Характеристики двигателя и устройства Питание от сети Мощность, Вт 700 Вт 701 Вт Напряжение однофазный (220 В) Конструктивные и функциональные особенности Конструкция пистолетного типа Регулировка оборотов с регулировкой Подсветка рабочей зоны без подсветки Тип патрона быстрозажимной Длина кабеля питания 4 м Ограничитель глубины сверления есть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой есть Дополнительная информация Тип товара дрели Класс профессиональный Вид инструмента дрели Вес 1.9 кг Комплектация тканевая сумка Гарантия 36 месяцев Страна происхождения Германия Комплектация - дополнительная рукоятка; - ограничитель глубины; - инструкция; - картонная коробка. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или характеристики модели без уведомления продавца.
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