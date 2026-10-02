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Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2

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Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
В кейсе
да
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
7 170 руб.  13 215 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346682
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2
7 170 руб. -46%
13 215 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрели
В кейсе
да
Комплектация
ударная электрическая дрель, дополнительная рукоятка, ключ для патрона, глубиномер, инструкция по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
31.3
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х11
Вес, кг.
3

Описание товара Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2

Дрель Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 отличается серьезной мощностью электродвигателя (1100 Вт) и использованием надежного ключевого патрона для фиксации оснастки. Дрель с ударной головкой, совершающей до 27000 уд/мин в режиме сверления с ударом, эффективно сверлит отверстия в твердых и сыпучих материалах. Инструмент, функционал которого оценят даже профессионалы в сфере строительства и ремонта, позволяет сверлить бетон и кирпич, дерево, металл, пластик. Для более удобного и безопасного удержания дрели Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 в ее конструкции предусмотрена дополнительная рукоять, играющая также роль пенала для хранения используемой оснастки. Помимо нее в комплект с ручной дрелью включен кейс, обеспечивающий сохранность дрели и ее принадлежностей при переноске, имеется и ограничитель глубины сверления. Инструментом привлекает качество, удобной электронной системой плавной регулировки оборотов, наличием блокировки кнопки включения.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрели
В кейсе
да
Комплектация
ударная электрическая дрель, дополнительная рукоятка, ключ для патрона, глубиномер, инструкция по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
31.3
Развернуть
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 отличается серьезной мощностью электродвигателя (1100 Вт) и использованием надежного ключевого патрона для фиксации оснастки. Дрель с ударной головкой, совершающей до 27000 уд/мин в режиме сверления с ударом, эффективно сверлит отверстия в твердых и сыпучих материалах. Инструмент, функционал которого оценят даже профессионалы в сфере строительства и ремонта, позволяет сверлить бетон и кирпич, дерево, металл, пластик. Для более удобного и безопасного удержания дрели Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 в ее конструкции предусмотрена дополнительная рукоять, играющая также роль пенала для хранения используемой оснастки. Помимо нее в комплект с ручной дрелью включен кейс, обеспечивающий сохранность дрели и ее принадлежностей при переноске, имеется и ограничитель глубины сверления. Инструментом привлекает качество, удобной электронной системой плавной регулировки оборотов, наличием блокировки кнопки включения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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