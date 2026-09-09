Дрель ударная Makita HP1631
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Характеристики
Описание товара Дрель ударная Makita HP1631
Дрель Makita HP1631 получила функцию удара для уверенной работы с твердыми материалами наподобие бетона, кирпича, камня, но и со сверлением металлических и деревянных конструкций она справляется отлично. Она снабжена реверсируемым редуктором в алюминиевом корпусе, который помогает выбрать правильное соотношение крутящего момента и скорости вращения головки. Быстрозажимной патрон позволяет быстро зафиксировать сверло диаметром до 13 мм или оперативно поменять его на более подходящее для работы. Ударная дрель Makita HP1631 дополнительно оснащена такими удобными в работе принадлежностями как ограничитель глубины сверления, вторая рукоятка для удобного удержания инструмента. Кнопка включения ее электропривода мощностью 710 Вт имеет механизм блокировки, предотвращающий случайный запуск инструмента. Высокие эксплуатационные свойства ручной дрели сделали эту модель востребованной.
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