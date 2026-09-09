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Дрель ударная Makita HP1631 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель ударная Makita HP1631

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Дрель ударная Makita HP1631
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Мощность
710 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
6 780 руб.  10 699 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265662
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Дрели
Мощность
710 Вт
Комплектация
дрель, быстрозажимной патрон, боковая рукоятка, коробка, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. частота вращения шпинделя
3200
Макс. количество ударов в минуту
48000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Ширина, см
29.5
Высота, см
9.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Дрель ударная Makita HP1631

Дрель Makita HP1631 получила функцию удара для уверенной работы с твердыми материалами наподобие бетона, кирпича, камня, но и со сверлением металлических и деревянных конструкций она справляется отлично. Она снабжена реверсируемым редуктором в алюминиевом корпусе, который помогает выбрать правильное соотношение крутящего момента и скорости вращения головки. Быстрозажимной патрон позволяет быстро зафиксировать сверло диаметром до 13 мм или оперативно поменять его на более подходящее для работы. Ударная дрель Makita HP1631 дополнительно оснащена такими удобными в работе принадлежностями как ограничитель глубины сверления, вторая рукоятка для удобного удержания инструмента. Кнопка включения ее электропривода мощностью 710 Вт имеет механизм блокировки, предотвращающий случайный запуск инструмента. Высокие эксплуатационные свойства ручной дрели сделали эту модель востребованной.



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Отзывы о товаре Дрель ударная Makita HP1631




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Дрели
Мощность
710 Вт
Комплектация
дрель, быстрозажимной патрон, боковая рукоятка, коробка, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. частота вращения шпинделя
3200
Развернуть
Макс. количество ударов в минуту
48000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Ширина, см
29.5
Высота, см
9.7
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель Makita HP1631 получила функцию удара для уверенной работы с твердыми материалами наподобие бетона, кирпича, камня, но и со сверлением металлических и деревянных конструкций она справляется отлично. Она снабжена реверсируемым редуктором в алюминиевом корпусе, который помогает выбрать правильное соотношение крутящего момента и скорости вращения головки. Быстрозажимной патрон позволяет быстро зафиксировать сверло диаметром до 13 мм или оперативно поменять его на более подходящее для работы. Ударная дрель Makita HP1631 дополнительно оснащена такими удобными в работе принадлежностями как ограничитель глубины сверления, вторая рукоятка для удобного удержания инструмента. Кнопка включения ее электропривода мощностью 710 Вт имеет механизм блокировки, предотвращающий случайный запуск инструмента. Высокие эксплуатационные свойства ручной дрели сделали эту модель востребованной.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, безударные двухскоростные, 500 вт, 1 квт, по металлу
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Отзывы


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