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Дрель электрическая Makita 6413 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель электрическая Makita 6413

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Дрель электрическая Makita 6413 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
450 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
  • Дрель электрическая Makita 6413 - фото 1
  • Дрель электрическая Makita 6413 - фото 2
  • Дрель электрическая Makita 6413 - фото 3
  • Дрель электрическая Makita 6413 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
5 170 руб.  6 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33584
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
450 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х6
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель электрическая Makita 6413

безударная дрель-шуруповерт, мощность 450 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 1 - 10 мм, питание от сети, вес 1.2 кг



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Отзывы о товаре Дрель электрическая Makita 6413




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Дрель электрическая
Мощность
450 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Страна производитель
Китай
Описание
безударная дрель-шуруповерт, мощность 450 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 1 - 10 мм, питание от сети, вес 1.2 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу, реверсивные
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