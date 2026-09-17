Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная
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Характеристики
Описание товара Безударная дрель ЗУБР Д-П900-2, 900 Вт, 13 мм, металлический корпус, 2-скоростная
Дрель ЗУБР — это уверенность и комфорт на каждом этапе работы. Благодаря лампе точечной подсветки вы легко работаете даже в слабоосвещённых уголках. Пылесборник поможет сохранить рабочее место чистым, а кейс обеспечит аккуратное хранение инструмента. Предохранительная муфта повысит безопасность, а ограничитель глубины сверления даст полный контроль над процессом. Три скорости работы откроют больше возможностей для точных и сложных задач. Реверс и ударный механизм сделают сверление и выкручивание ещё эффективнее, а блокировка кнопки включения избавит от случайных запусков. Тормоз двигателя заметно ускоряет работу, а электронная защита от перегрузок продлевает срок службы инструмента. Чёткая регулировка частоты вращения и зарядное устройство в комплекте — всё для вашей продуктивности и удобства.
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