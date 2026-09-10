Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 187UES 180301547
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Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 339194
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х10
Вес, кг.
1.9
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 187UES 180301547
Шуруповерт BR 187UES предназначен для работы с крепежом и сверления отверстий. Оснащен реверсом и тормозом двигателя. Расположение светодиода обеспечивает оптимальную видимость. Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием повышает устойчивость, сопротивление ударам и падениям. Li-Ion батареи не имеют «эффекта памяти», обладают большой емкостью и существенно легче аккумуляторов, изготовленных на основе других технологий. Модель использует единую аккумуляторную систему, что позволяет работать с другими инструментами серии UES.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Шуруповерт BR 187UES предназначен для работы с крепежом и сверления отверстий. Оснащен реверсом и тормозом двигателя. Расположение светодиода обеспечивает оптимальную видимость. Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием повышает устойчивость, сопротивление ударам и падениям. Li-Ion батареи не имеют «эффекта памяти», обладают большой емкостью и существенно легче аккумуляторов, изготовленных на основе других технологий. Модель использует единую аккумуляторную систему, что позволяет работать с другими инструментами серии UES.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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