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Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165)

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Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 2
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 3
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 4
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 5
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 6
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 7
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 8
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 9
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 10
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 11
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 12
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Питание
Li-Ion 2 А*ч 20 В
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721288
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165)
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Фиксация шпинделя
да
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Питание
Li-Ion 2 А*ч 20 В
Ширина, см
20
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165)

Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165)



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Питание
Li-Ion 2 А*ч 20 В
Ширина, см
20
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-165) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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