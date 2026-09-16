Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-165)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
В наличии
Код товара: 708498
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5 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, рукоятка дополнительная, бита 50 мм, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
9.5
Длина, см
33
Высота, см
37.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
37х33х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-165)
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 165 Нм предназначена для работы с самым крупным крепежом (саморезы до 12 мм диаметром) и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Встроенная защита от обратного удара предотвращает повреждение кисти при резкой блокировке вала. Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, рукоятка дополнительная, бита 50 мм, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
9.5
Длина, см
33
Высота, см
37.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 165 Нм предназначена для работы с самым крупным крепежом (саморезы до 12 мм диаметром) и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Встроенная защита от обратного удара предотвращает повреждение кисти при резкой блокировке вала. Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-165) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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