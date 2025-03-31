Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2
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Характеристики
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%3 280 руб. 4 350 руб.
В наличии
Код товара: 265674
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 280 руб. -25%
4 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ для патрона
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
8
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х28х8
Вес, кг.
2.62
Описание товара Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2
Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д.). Мощная дрель с ключевым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией. Широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная эргономика.
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Бренд
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ для патрона
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Развернуть
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
8
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д.). Мощная дрель с ключевым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией. Широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная эргономика.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
самый надежный инструмент.было очень много похожих инструментов. но этот неубиваемый. если только на дурака не использовать
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, мощности хватает. Для дома , самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
неплохая, дрель. хватает на два года, почти каждодневной сверления мебели.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент по хорошей цене.
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро. получила.дома опробовала-рпботает. это в подарок поэтому в деле не применяла.
Достоинства:
Комментарий:
удобно. тяжелая по весу. но практично. работает чисто. запас по мощности достаточен.
Достоинства:
Комментарий:
Сделана добротно. Как перфоратор работает, но реальный перфоратор конечно не заменит. Одной рукой работать долго не очень комфортно, корпус большой.
Достоинства:
Комментарий:
Недавно приобрели дрель и уже испытали ее в деле. Оценили ее мощность, т. к. у предыдущей дрели мощность была 600 вт. Покупкой очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд вроде все хорошо,ещё не успел поработать.
Достоинства:
Комментарий:
У меня была поменьше,без регулировки оборотов,но и эта по факту такая же хорошая.советую брать
Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
самый надежный инструмент.было очень много похожих инструментов. но этот неубиваемый. если только на дурака не использовать
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, мощности хватает. Для дома , самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
неплохая, дрель. хватает на два года, почти каждодневной сверления мебели.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент по хорошей цене.
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро. получила.дома опробовала-рпботает. это в подарок поэтому в деле не применяла.
Достоинства:
Комментарий:
удобно. тяжелая по весу. но практично. работает чисто. запас по мощности достаточен.
Достоинства:
Комментарий:
Сделана добротно. Как перфоратор работает, но реальный перфоратор конечно не заменит. Одной рукой работать долго не очень комфортно, корпус большой.
Достоинства:
Комментарий:
Недавно приобрели дрель и уже испытали ее в деле. Оценили ее мощность, т. к. у предыдущей дрели мощность была 600 вт. Покупкой очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд вроде все хорошо,ещё не успел поработать.
Достоинства:
Комментарий:
У меня была поменьше,без регулировки оборотов,но и эта по факту такая же хорошая.советую брать