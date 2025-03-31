Top.Mail.Ru
Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2

11 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - фото 1
Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - фото 2
Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - фото 3
Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - фото 4
Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
  • Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - фото 1
  • Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - фото 2
  • Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - фото 3
  • Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - фото 4
  • Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
3 280 руб.  4 350 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265674
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2
3 280 руб. -25%
4 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ для патрона
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
8
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х28х8
Вес, кг.
2.62

Описание товара Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2

Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д.). Мощная дрель с ключевым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией. Широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная эргономика.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2

Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
сергей ф.

Достоинства:


Комментарий:
самый надежный инструмент.было очень много похожих инструментов. но этот неубиваемый. если только на дурака не использовать
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, мощности хватает. Для дома , самый раз.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
неплохая, дрель. хватает на два года, почти каждодневной сверления мебели.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент по хорошей цене.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
доставили быстро. получила.дома опробовала-рпботает. это в подарок поэтому в деле не применяла.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
удобно. тяжелая по весу. но практично. работает чисто. запас по мощности достаточен.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Сделана добротно. Как перфоратор работает, но реальный перфоратор конечно не заменит. Одной рукой работать долго не очень комфортно, корпус большой.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Наталия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Недавно приобрели дрель и уже испытали ее в деле. Оценили ее мощность, т. к. у предыдущей дрели мощность была 600 вт. Покупкой очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд вроде все хорошо,ещё не успел поработать.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Олег О.

Достоинства:


Комментарий:
У меня была поменьше,без регулировки оборотов,но и эта по факту такая же хорошая.советую брать



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ для патрона
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Развернуть
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
8
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д.). Мощная дрель с ключевым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией. Широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная эргономика.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
сергей ф.

Достоинства:


Комментарий:
самый надежный инструмент.было очень много похожих инструментов. но этот неубиваемый. если только на дурака не использовать
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, мощности хватает. Для дома , самый раз.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
неплохая, дрель. хватает на два года, почти каждодневной сверления мебели.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент по хорошей цене.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
доставили быстро. получила.дома опробовала-рпботает. это в подарок поэтому в деле не применяла.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
удобно. тяжелая по весу. но практично. работает чисто. запас по мощности достаточен.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Сделана добротно. Как перфоратор работает, но реальный перфоратор конечно не заменит. Одной рукой работать долго не очень комфортно, корпус большой.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Наталия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Недавно приобрели дрель и уже испытали ее в деле. Оценили ее мощность, т. к. у предыдущей дрели мощность была 600 вт. Покупкой очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд вроде все хорошо,ещё не успел поработать.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Олег О.

Достоинства:


Комментарий:
У меня была поменьше,без регулировки оборотов,но и эта по факту такая же хорошая.советую брать


Дрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...