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Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00)

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Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00) - фото 1
Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00) - фото 2
Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель электрическая
  • Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00) - фото 1
  • Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00) - фото 2
  • Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33925
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Дрель электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
3.5

Описание товара Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00)

ударная дрель-шуруповерт, мощность 1050 Вт, ключевой патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 2.6 кг



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Отзывы о товаре Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Дрель электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
ударная дрель-шуруповерт, мощность 1050 Вт, ключевой патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 2.6 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
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Доставка
Отзывы


Дрель электрическая Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная (149.1.3.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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