Дрель безударная Интерскол Д-10/420ЭР
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Характеристики
Описание товара Дрель безударная Интерскол Д-10/420ЭР
Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00 представляет собой простое и функциональное решение безударного типа для использования дома, в офисе, мастерской или на строительных объектах. С помощью данной модели вы легко и быстро сможете выполнять точное сверление пластика, дерева и металла. Благодаря компактному размеру корпуса, весу всего 1.55 кг, а также его эргономичной форме инструмент отлично подходит для выполнения работ в ограниченном пространстве. Дрель Интерскол Д-10/420Э 672.1.0.00 использует в своей основе эффективный двигатель мощностью 420 Вт, который может работать на скорости до 4000 об/мин. Отличительной особенностью модели является наличие реверса, что обеспечит более комфортное использование. Фиксация рабочей насадки производится при помощи патрона быстрозажимного типа, отверстие которого может варьироваться от 0.8 до 10 мм. Максимальный диаметр сверления древесины может достигать 20 мм, а металла — 10 мм. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В. Длина кабеля составляет 3 м.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Сколько прослужит посмотрим. Предыдущая модель Д-10/350ЭР вроде как была на мой взгляд удобнее. У этой изменили кнопку реверса, теперь она выпирает в бок а не как у ранней модели вперед, это мешает, при работе попадаю на нее пальцем и включается реверс. А так в общей массе нормальная дрель, легкая компактная.
Достоинства:
Комментарий:
В общем и целом дрель нормальная. Работает, все хорошо. Очень огорчила порваная упаковка, с вмятинами. Хорошо, что покупали не в подарок. А так работает, устраивает. В деле не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
На вид вроде не плохо всё. В работе не проверял. Пришло в срок. Как Поработаю дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
фото не сделал, заказывал на станцию для кузовных работ. Товар соответствует описанию, свою функцию выполняет на отлично. позже дополню отзыв фотографиями.
Достоинства:
Комментарий:
не тот Интерскол, что раньше. Хлипковат.
Достоинства:
Комментарий:
работает, лёгкая, то что надо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошое пороботоем попсмотрим оценим
Достоинства:
Комментарий:
Это 3-я уже дрель, не помню на 100%, но если не ошибаюсь то такие же 2 были до этого, но они были меньше и с другим патроном. Эта дрель выполнена уже из другого пластика, не определился лучше или хуже, но тактильно - лучше, патрон в предыдущих часто выделывался, на этой дрели пару часов гонял и менял оснащение, то биту, то сверло, отлично работает. В целом доволен, тем более официальный продавец. Цена хорошая. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка и хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
Мощности все таки маловато.
Достоинства:
Комментарий:
Дрель понравилась, брала по совету родственника для хозяйственных работ и лёгких работ в саду. Дрель надежды оправдала, шустрая, реверс ходит легко. В работе испытали в первый же день, вешали карниз.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично,работает,замечаний нет
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий инструмент, пластик по швам клеен слабо, вверху образовалась щель, при работе запах химии, как проявит себя в работе посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Попахивает обмоткой при сверлении ЛДСП. Может пока новая дрель,пользование в быту.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная вещь за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличная дрель, мягко пускается, легко держать нужные обороты. Есть ощущение качества
Достоинства:
Комментарий:
Хороший не убиваемый инструмент за разумные деньги. До этого такая же модель интерсколовская отработала 12 лет
Достоинства:
Комментарий:
При покупке обращайте внимание на люфт в патроне. У этой дрели он минимальный.
Достоинства:
Комментарий:
Кнопка реверса непривычно легко переключает направление вращения.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично сверлит 3 мм метал свободно не напрягается при должном умении управления этим инструментом.
Отзывы о товаре Дрель безударная Интерскол Д-10/420ЭР
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Сколько прослужит посмотрим. Предыдущая модель Д-10/350ЭР вроде как была на мой взгляд удобнее. У этой изменили кнопку реверса, теперь она выпирает в бок а не как у ранней модели вперед, это мешает, при работе попадаю на нее пальцем и включается реверс. А так в общей массе нормальная дрель, легкая компактная.
Достоинства:
Комментарий:
В общем и целом дрель нормальная. Работает, все хорошо. Очень огорчила порваная упаковка, с вмятинами. Хорошо, что покупали не в подарок. А так работает, устраивает. В деле не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
На вид вроде не плохо всё. В работе не проверял. Пришло в срок. Как Поработаю дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
фото не сделал, заказывал на станцию для кузовных работ. Товар соответствует описанию, свою функцию выполняет на отлично. позже дополню отзыв фотографиями.
Достоинства:
Комментарий:
не тот Интерскол, что раньше. Хлипковат.
Достоинства:
Комментарий:
работает, лёгкая, то что надо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошое пороботоем попсмотрим оценим
Достоинства:
Комментарий:
Это 3-я уже дрель, не помню на 100%, но если не ошибаюсь то такие же 2 были до этого, но они были меньше и с другим патроном. Эта дрель выполнена уже из другого пластика, не определился лучше или хуже, но тактильно - лучше, патрон в предыдущих часто выделывался, на этой дрели пару часов гонял и менял оснащение, то биту, то сверло, отлично работает. В целом доволен, тем более официальный продавец. Цена хорошая. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка и хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
Мощности все таки маловато.
Достоинства:
Комментарий:
Дрель понравилась, брала по совету родственника для хозяйственных работ и лёгких работ в саду. Дрель надежды оправдала, шустрая, реверс ходит легко. В работе испытали в первый же день, вешали карниз.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично,работает,замечаний нет
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий инструмент, пластик по швам клеен слабо, вверху образовалась щель, при работе запах химии, как проявит себя в работе посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Попахивает обмоткой при сверлении ЛДСП. Может пока новая дрель,пользование в быту.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная вещь за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличная дрель, мягко пускается, легко держать нужные обороты. Есть ощущение качества
Достоинства:
Комментарий:
Хороший не убиваемый инструмент за разумные деньги. До этого такая же модель интерсколовская отработала 12 лет
Достоинства:
Комментарий:
При покупке обращайте внимание на люфт в патроне. У этой дрели он минимальный.
Достоинства:
Комментарий:
Кнопка реверса непривычно легко переключает направление вращения.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично сверлит 3 мм метал свободно не напрягается при должном умении управления этим инструментом.