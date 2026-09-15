Дрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 400 Вт, 40 Н·м, кейс, (ДШ-М1-400-2 К)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Мощность
400 Вт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
нет
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
В наличии
Код товара: 649888
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Мощность
400 Вт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
сетевая дрель-шуруповерт, битодержатель, поясная скоба, руководство по эксплуатации, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
нет
Максимальный крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. частота вращения шпинделя
1800
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Питание
от сети
Ширина, см
22
Габариты без упаковки
235х75х220
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х10
Вес, кг.
3.7
Описание товара Дрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 400 Вт, 40 Н·м, кейс, (ДШ-М1-400-2 К)
Привычный шуруповерт для работы с крепежом до 8 мм диаметром и сверления различных материалов. Плавная регулировка частоты вращения и почти нулевое биение шпинделя помогают выполнять точное засверливание самыми тонкими сверлами. Два диапазона скоростей делают инструмент универсальным - мощным для закручивания и быстрым для сверления
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Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Мощность
400 Вт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
сетевая дрель-шуруповерт, битодержатель, поясная скоба, руководство по эксплуатации, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
нет
Максимальный крутящий момент
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. частота вращения шпинделя
1800
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Питание
от сети
Ширина, см
22
Габариты без упаковки
235х75х220
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Привычный шуруповерт для работы с крепежом до 8 мм диаметром и сверления различных материалов. Плавная регулировка частоты вращения и почти нулевое биение шпинделя помогают выполнять точное засверливание самыми тонкими сверлами. Два диапазона скоростей делают инструмент универсальным - мощным для закручивания и быстрым для сверления
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу, ударные по бетону, ударные 1000 вт
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Теги товара: безударные, безударные двухскоростные, для бруса, быстрозажимные, реверсивные
Дрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 400 Вт, 40 Н·м, кейс, (ДШ-М1-400-2 К) – стоимость товара 3370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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