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Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс

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Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс - фото 1
Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс - фото 2
Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс - фото 3
Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
  • Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс - фото 1
  • Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс - фото 2
  • Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс - фото 3
  • Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639433
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х8
Вес, кг.
1.8

Описание товара Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс

Дрель Makita M0600 – односкоростная модель с электронной регулировкой числа оборотов в процессе работы при помощи большого триггерного переключателя. Если вы планируете продолжительное время использовать электроинструмент без перерывов в работе, стоит воспользоваться фиксатором клавиши пуска в нажатом положении. Реверсивный переключатель запускает движение оснастки в обратном направлении, что позволит быстро извлечь ее из материала, если она застряла в нем в процессе сверления.



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Отзывы о товаре Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель Makita M0600 – односкоростная модель с электронной регулировкой числа оборотов в процессе работы при помощи большого триггерного переключателя. Если вы планируете продолжительное время использовать электроинструмент без перерывов в работе, стоит воспользоваться фиксатором клавиши пуска в нажатом положении. Реверсивный переключатель запускает движение оснастки в обратном направлении, что позволит быстро извлечь ее из материала, если она застряла в нем в процессе сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
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