Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444
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Характеристики
Описание товара Дрель электрическая ударная Patriot FD 750h 120301444
Ударная дрель Patriot FD 750H – это мощный и надежный инструмент, предназначенный для выполнения различных строительных и ремонтных работ. Сфера применения и преимущества ударной дрели Патриот FD 750H Оборудование широко применяется для сверления отверстий в различных материалах, включая бетон, кирпич, дерево и металл. Обладает следующими достоинствами: Обладает высокой мощностью. Способность работать в режиме ударного сверления для более эффективного проникновения в твердые поверхности. Оснащена регулируемой скоростью и множеством насадок, что позволяет настроить работу под конкретную задачу. Сопутствующие товары Для вашего удобства мы создали отдельную страницу, где можно найти товары, которые могут понадобиться: Сверла, биты и другие аксессуары для дрелей. Расходные материалы для сверления. Купить Patriot FD 750H в Минске на Agrox На сайте онлайн-магазина Agrox вы можете купить ударную дрель Патриот FD 750H по выгодной цене с гарантией производителя. Также вам доступны: Широкий выбор моделей в наличии. Демократичные цены и сезонные скидки. Бонусы, подарки к заказам, выгодные акции. Мгновенное подтверждение заказа. Только оригинальная продукция. Кроме того, вы также можете купить ударную дрель Patriot FD 750H с доставкой по Минску и Беларуси в минимальные сроки. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
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Теги товара: для бруса, по металлу, реверсивные, ударные по бетону
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