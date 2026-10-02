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Дрель безударная Зубр ЗД-П550 ЭР купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель безударная Зубр ЗД-П550 ЭР

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Дрель безударная Зубр ЗД-П550 ЭР
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель безударная
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 339226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель безударная Зубр ЗД-П550 ЭР
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель безударная
Комплектация
дрель 1 шт, ключ патрона 1 шт, руководство по эксплуатации 1 экз.
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
27
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х9х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Дрель безударная Зубр ЗД-П550 ЭР

Компактная, но мощная, с кулачковым патроном и надежной конструкцией на подшипниках дрель серии ПРОФЕССИОНАЛ. Идеально подходит для точного сверления отверстий (особенно малых диаметров) в различных материалах, а также может использоваться для заворачивания крепежных изделий



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Отзывы о товаре Дрель безударная Зубр ЗД-П550 ЭР




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель безударная
Комплектация
дрель 1 шт, ключ патрона 1 шт, руководство по эксплуатации 1 экз.
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
27
Высота, см
8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная, но мощная, с кулачковым патроном и надежной конструкцией на подшипниках дрель серии ПРОФЕССИОНАЛ. Идеально подходит для точного сверления отверстий (особенно малых диаметров) в различных материалах, а также может использоваться для заворачивания крепежных изделий


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель безударная Зубр ЗД-П550 ЭР - по цене 3150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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