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Дрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР

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Дрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265672
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР
2 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ для патрона
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
7.5
Высота, см
28.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х8
Вес, кг.
3

Описание товара Дрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР

Дрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР - незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, лег- лучший подарок домашнему мастеру. Широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная эргономика.



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Отзывы о товаре Дрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ для патрона
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Развернуть
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
7.5
Высота, см
28.5
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР - незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, лег- лучший подарок домашнему мастеру. Широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная эргономика.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР - по цене 2770 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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