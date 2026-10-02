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Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00)

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Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
2 680 руб.  3 133 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270882
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00)
2 680 руб. -14%
3 133 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х29
Вес, кг.
2.18

Описание товара Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00)

Дрель Интерскол ДУ-13/580ЭР отличается компактными размерами и высокой производительностью при выполнении работ в ударном режиме. Данная модель подходит для хрупких и твердых материалов. Система электронной регулировки оборотов способствует точному засверливанию в материал. Дрель Интерскол ДУ-13/580ЭР имеет один скоростной режим, функцию реверса и блокировку случайного включения. В наборе поставляются дополнительная рукоятка с ограничителем глубины сверления и ключ для патрона. Благодаря эргономичной конструкции обеспечивается комфортное удержание инструмента даже при продолжительной работе.



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Отзывы о товаре Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель Интерскол ДУ-13/580ЭР отличается компактными размерами и высокой производительностью при выполнении работ в ударном режиме. Данная модель подходит для хрупких и твердых материалов. Система электронной регулировки оборотов способствует точному засверливанию в материал. Дрель Интерскол ДУ-13/580ЭР имеет один скоростной режим, функцию реверса и блокировку случайного включения. В наборе поставляются дополнительная рукоятка с ограничителем глубины сверления и ключ для патрона. Благодаря эргономичной конструкции обеспечивается комфортное удержание инструмента даже при продолжительной работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00) - стоимость товара 2680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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