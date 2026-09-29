Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00)
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Характеристики
Описание товара Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00)
Дрель Интерскол ДУ-13/780ЭР относится к категории ударных дрелей. За счет этого дрелью можно сверлить бетон, металл, древесные конструкции. По своей мощности (780 Вт) дрель вполне подходит для эксплуатации в домашних условиях. Дополнительная рукоятка, которой оснащена дрель, позволяет прочно удерживать инструмент во время ремонтных работ. Патрон у дрели ключевой (ключ в комплекте), что обеспечивает стабильность зажима сверла. Диаметр патрона изменяется в диапазоне от 1.5 мм до 13 мм. С помощью дрели Интерскол ДУ-13/780ЭР можно легко выкрутить крепеж (шурупы, винты) благодаря наличию функции реверса. Если же нужно просверлить отверстие заданной глубины, то для этого предусмотрен ограничитель глубины сверления, расположенный на рукоятке. Работа в ударно-вращательном режиме происходит на скорости 30000 уд/мин. Количество оборотов холостого хода – 2800 об/мин. Этот параметр регулируется в зависимости от того, с каким материалом производится работа. Необходимой мерой безопасности является блокирование кнопки включения.
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