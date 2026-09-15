Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185)
Ударная дрель-шуруповерт ЗУБР ДШУ-185 предназначена для сверления, в том числе ударного, отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах. Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент . Быстрозажимной одномуфтовый патрон способствует простой смене оснастки . Встроенный в корпус магнитный держатель обеспечивает быстрый доступ к битам . ЗУБР ДШУ-185 увеличенной мощности с отличной эргономикой Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват и лучший контроль инструмента Бесключевой одномуфтовый патрон – простая замена оснастки Возможность сверления плотных материалов (бетон, кирпич и камень) специальной оснасткой Широкий диапазон регулировки крутящего момента – универсальное использование Электронный тормоз двигателя – для исключения выбега при остановке Подсветка рабочего места – дополнительное удобство при слабом освещении Встроенный в корпус магнитный держатель – биты всегда под рукой Скоба для крепления на поясе – удобство в процессе работы Дрель-шуруповерт Бита двухсторонняя (PH; PZ) Инструкции по безопасности Руководство по эксплуатации Упаковка Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 560 руб. 3 890 руб.640 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 650 руб. 3 133 руб.663 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитДрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитДрель безударная Зубр Профессионал ЗД-П421 ЭР
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитДрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201)
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитДрель ударная Зубр ДУ-710 ЭРМ2
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитДрель безударная Зубр ЗД-П550 ЭР
-
В наличииЦена 3 280 руб. 4 350 руб.820 руб. в СплитДрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2
-
В наличииЦена 3 370 руб. 5 460 руб.843 руб. в СплитГравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ...
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитДрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 400 Вт, 40 Н·м, кейс, (ДШ-М1-400-2...
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитГравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором 172 предмета
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитДрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРМ2
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШУ-185)