Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel
Ударная дрель Denzel ID-1050-2 26312 мощностью 1050 Вт, поддерживает 2 скорости вращения оснастки 0-3000/0-1100 об/мин и частоту ударов 0-48000/0-17600 уд/мин. Используется для ручного или ударного сверления металла, древесины, легкого бетона, кирпича, плитки или пластика. Сверлит отверстия диаметром до 25 мм в древесине, до 13 мм в бетоне и до 13 мм в металле. Эффективное сверление твердых материалов обеспечивает массивный промщит ударного механизма. Дрель работает со сверлами с диаметром хвостовика 1,5-13 мм, что позволяет эффективно решать различные задачи.
Преимущества
- Выбор оптимального режима — предусмотрена плавная регулировка частоты вращения патрона и возможность отключения ударного режима для работы с материалами разной плотности.
- Высокий ресурс — медная обмотка двигателя, усовершенствованная конструкция щеточного узла и металлический корпус редуктора выдерживают интенсивное использование.
- Эффективное решение широкого спектра задач — наличие 2 скоростей работы расширяет возможности применения инструмента.
- Безопасность пользователя — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию
- Реверс — можно изменять направление вращения патрона для использования левосторонних сверл или шлифовальной оснастки.
- Удобное использование — клавиша фиксации кнопки включения позволяет избежать самопроизвольного переключения частоты вращения.
- Надежная фиксация оснастки — трехкулачковый самоцентрирующийся патрон затягивается с помощью ключа.
- Сверление отверстий заданной глубины — предусмотрена возможность установки специального ограничителя.
- Держатель для ключа — аксессуар не потеряется во время работы и хранения.
- Защита от перегрева — вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивают эффективный отвод тепла.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина кабеля питания составляет 3 м.
- Комфортная работа — основная и боковая рукоятки не выскальзывают из рук.
- Удобное х
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Ударная дрель Denzel ID-1050-2 26312 мощностью 1050 Вт, поддерживает 2 скорости вращения оснастки 0-3000/0-1100 об/мин и частоту ударов 0-48000/0-17600 уд/мин. Используется для ручного или ударного сверления металла, древесины, легкого бетона, кирпича, плитки или пластика. Сверлит отверстия диаметром до 25 мм в древесине, до 13 мм в бетоне и до 13 мм в металле. Эффективное сверление твердых материалов обеспечивает массивный промщит ударного механизма. Дрель работает со сверлами с диаметром хвостовика 1,5-13 мм, что позволяет эффективно решать различные задачи.
Преимущества
- Выбор оптимального режима — предусмотрена плавная регулировка частоты вращения патрона и возможность отключения ударного режима для работы с материалами разной плотности.
- Высокий ресурс — медная обмотка двигателя, усовершенствованная конструкция щеточного узла и металлический корпус редуктора выдерживают интенсивное использование.
- Эффективное решение широкого спектра задач — наличие 2 скоростей работы расширяет возможности применения инструмента.
- Безопасность пользователя — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию
- Реверс — можно изменять направление вращения патрона для использования левосторонних сверл или шлифовальной оснастки.
- Удобное использование — клавиша фиксации кнопки включения позволяет избежать самопроизвольного переключения частоты вращения.
- Надежная фиксация оснастки — трехкулачковый самоцентрирующийся патрон затягивается с помощью ключа.
- Сверление отверстий заданной глубины — предусмотрена возможность установки специального ограничителя.
- Держатель для ключа — аксессуар не потеряется во время работы и хранения.
- Защита от перегрева — вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивают эффективный отвод тепла.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина кабеля питания составляет 3 м.
- Комфортная работа — основная и боковая рукоятки не выскальзывают из рук.
- Удобное х
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу
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Отзывы о товаре Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel