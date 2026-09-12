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Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel

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Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 1
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 2
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 3
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 4
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 5
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 6
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 7
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 8
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 9
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 10
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 11
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 12
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 13
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 14
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 15
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 16
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 17
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 18
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 19
Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
1050 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
Тип патрона
ключевой
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 1
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 2
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 3
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 4
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 5
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 6
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 7
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 8
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 9
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 10
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 11
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 12
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 13
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 14
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 15
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 16
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 17
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 18
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 19
  • Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658269
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
1050 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель электрическая ударная, ключ для патрона, рукоятка боковая , ограничитель глубины сверления, комплект запасных угольных щеток , инструкция по эксплуатации и гарантийный талон, кейс
Тип патрона
ключевой
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. частота вращения шпинделя
1100
Макс. количество ударов в минуту
48000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel

Ударная дрель Denzel ID-1050-2 26312 мощностью 1050 Вт, поддерживает 2 скорости вращения оснастки 0-3000/0-1100 об/мин и частоту ударов 0-48000/0-17600 уд/мин. Используется для ручного или ударного сверления металла, древесины, легкого бетона, кирпича, плитки или пластика. Сверлит отверстия диаметром до 25 мм в древесине, до 13 мм в бетоне и до 13 мм в металле. Эффективное сверление твердых материалов обеспечивает массивный промщит ударного механизма. Дрель работает со сверлами с диаметром хвостовика 1,5-13 мм, что позволяет эффективно решать различные задачи.

Преимущества

Отзывы о товаре Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
1050 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель электрическая ударная, ключ для патрона, рукоятка боковая , ограничитель глубины сверления, комплект запасных угольных щеток , инструкция по эксплуатации и гарантийный талон, кейс
Тип патрона
ключевой
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Развернуть
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. частота вращения шпинделя
1100
Макс. количество ударов в минуту
48000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Ударная дрель Denzel ID-1050-2 26312 мощностью 1050 Вт, поддерживает 2 скорости вращения оснастки 0-3000/0-1100 об/мин и частоту ударов 0-48000/0-17600 уд/мин. Используется для ручного или ударного сверления металла, древесины, легкого бетона, кирпича, плитки или пластика. Сверлит отверстия диаметром до 25 мм в древесине, до 13 мм в бетоне и до 13 мм в металле. Эффективное сверление твердых материалов обеспечивает массивный промщит ударного механизма. Дрель работает со сверлами с диаметром хвостовика 1,5-13 мм, что позволяет эффективно решать различные задачи.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0-17600 уд/мин, 2 скор. Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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